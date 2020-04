Concealer, Lippenstift und ein bisschen Rouge gehören zu meinem alltäglichen Look. In den ersten zwei Wochen des Lockdowns habe ich gar kein Make-up getragen und fand das sogar ganz gut so. Irgendwann wurde auch ich – die sonst keine Mühe hat, sich daheim zu beschäftigen – unruhig und langweilte mich sogar. Um etwas Abwechslung ins Homeoffice zu bringen und wenigsten ein bisschen zur Normalität zurückzukehren, versuchte ich mich an vier neuen Make-up-Looks – die für mich zwar ziemlich gewagt sind, aber I NEED den Nervenkitzel. Hat übrigens geklappt!

Knallige Augenlider

Spätestens seit ich das Lidschattenvideo unserer ehemaligen Friday-Praktikantinnen Stephi und Isabelle gesehen habe, juckte es mich in den Fingern, es selbst mal auszuprobieren. Make-up-Artist Katie Jane Hughes hat mit knallig gefärbten Lidern schon mal vorgelegt:

Weil Pink die grössten Glücksgefühle in mir auslösen, wählte ich genau diese Farbe aus meiner NYX-Lidschattenpalette aus. Tatsächlich fühlte ich mich mit Farbe auf den Lidern ein bisschen fröhlicher (obwohl ich auf dem Foto nicht den Eindruck mache).

Melanie Luu

Grafische Linien

Ich mag minimalistisches Design, jedoch darf es ruhig ein bisschen ausgefallen sein. Der Trend der grafischen Make-up-Looks vereint genau das.

Hierfür brauchts Geduld und die richtigen Tools für die genaue Pinselarbeit. Die Linie habe ich mit meinem Sephora-Pinsel, meinem Bobbi Brown Eyeliner und einem Kajalstift von Essence gemacht. Mein Freund hat einen Schreck gekriegt, als er mich gesehen hat und ich muss zugeben, dass dieser Look im Alltag auch für mich einen Tick zu edgy wäre.

Melanie Luu

Farbwolken

Hunter Schafer ist seit der Serie “Euphoria” eine meiner grössten Girl-Crushes. Da Hunter auch kleine Lidfalten hat, kann ich diesen Look super als Vorlage für meine asiatischen Lider verwenden.

Da ich einen dunkleren Hautton habe, entschied ich mich für farbintensivere Töne aus meiner NYX-Palette. Diesen Look würde ich an einer Dayparty wie der Pride tragen. Irgendwann in der Zukunft. Vielleicht.

Melanie Luu

Strasssteine

Jetzt zu meinem allerliebsten Look, kreiert von Doniella Davy, der Make-up-Director von “Euphoria”. In der Serie hats fantastische Make-up-Kreationen: Maddy beispielsweise, gespielt von Alexa Demie, lässt mit ihren Strassssteinen das 90s-Kind in mir aufjubeln.

Für diesen Look habe ich Strasssteine und meine MAC Lidschattenpalette verwendet. Um den 90s-Look zu vervollständigen, habe ich meinen Pony zur Seite gepinnt. Sagt Hallo zu meinen ungezupften Augenbrauen!

Melanie Luu

Am besten funktioniert der Look mit passender Euphoria-Atmosphäre: in violettes Licht getaucht. Auch wenn ich eigentlich kein Partyhäschen bin, habe ich mit dem Glitzer im Gesicht tatsächlich Lust auf einen Zoom-Rave bekommen.