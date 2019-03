"Sons of Anarchy"-Star Charlie Hunnam wird am 19. Mai anlässlich einer Comic Con in Michigan mit seinem Kumpel Ryan Hurst eine Kundalini-Yoga-Session unterrichten. Weil Action-Helden öffentlich lieber über krasse Workouts als Yoga-Sessions quatschen, haben uns die "Yogis of Anarchy" mit dieser Ankündigung ziemlich überrascht.