Gleich in drei Show während der Männermodewoche in London trugen die Models Perücken. Welches Label die überraschenden Accessoires besonders gut eingesetzt hat.

Die internationalen Männermodewochen sind ein bisschen mehr als eine Woche alt und haben schon in New York und London Halt gemacht. Nach einer dreitägigen Pause gehts morgen in Milano und später in Paris weiter. London hat einen abenteuerlustigen Mini-Trend hervorgebracht: Gleich drei Labels beschlossen, ihre Männermodels mit Perücken auf den Laufsteg zu schicken. Das haben wir uns mal ganz genau angeschaut und, zackig wie wir sind, auch noch ein Ranking vorgenommen.

Weniger Arbeit für die Make-up-Artists, aber bisschen too much so in der Gruppe, non? Paria Farzanehs Armee aus Kylie Jenners ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ausserdem: Die Entwürfe für den Frühling/Sommer 2020 haben keine Chance gegen die Perücken-Masken-Kombi und rücken direkt in der Hintergrund. Platz zwei, die Perücken von Kiko Kostadinov, sind ein bisschen, naja, sonniger: