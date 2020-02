Share on Whatsapp

Die Dating-App Jaumo hat kürzlich knapp 250'000 Userinnen und User zum Thema Orgasmus befragt. Teilgenommen haben Menschen aus zehn Ländern: Schweiz, Deutschland, Mexiko, Spanien, Kolumbien, Argentinien, USA, Chile, Österreich und Grossbritannien.

In einer Frage gings um vorgetäuschte Orgasmen. Dass Frauen hin und wieder Höhepunkte faken, ist hinlänglich bekannt (warum ihr sofort damit aufhören solltet, lest ihr übrigens hier). Die Umfrageergebnisse zeigen, dass es 45 Prozent aller Frauen schon einmal getan haben sollen.

Was uns auf der Redaktion allerdings überrascht hat: Ganze 35 Prozent der teilnehmenden Männer gaben ebenfalls an, schon einmal so getan zu haben als wären sie beim Sex gekommen.