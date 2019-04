In der Studie wurden insgesamt 1516 Frauen und Männern die Fotos von 189 realen Personen gezeigt – weiblich und männlich. Dann sollten sie auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass die gezeigte Person ein Fremdgeher ist. Die Männer und Frauen auf den Pics hatten zuvor in Interviews erzählt, ob sie schon einmal jemanden betrogen oder jemand anderem die Partnerin abgeworben hatten.

Überraschend: Zwischen Frauengesichtern und ihrem Fremdgehverhalten konnte die Studie keine Connection machen. Bei dem, was in Männergesichtern steht, war das anders. "Sowohl Männer als auch Frauen konnten überdurchschnittlich oft ablesen, ob ein Mann zu Untreue neigt. Bei Frauengesichtern konnten wir keinen Zusammenhang zum Fremdgehen feststellen", so die Autoren.

Hier aber eine Entwarnung für alle, deren Freund ein kantiges Gesicht hat: Für ein eindeutiges Ergebnis wäre laut den australischen Forschenden eine breitere Studie mit mehr Versuchspersonen nötig.

Auch Dr. Kristen Knowles, Evolutionspsychologin an der Universität in Edinburgh, die nicht an der Studie beteiligt war, relativiert in "The Guardian": "Wir sollten uns bewusst sein, dass diese Verhaltensweisen unglaublich komplex sind und wahrscheinlich von vielen Faktoren beeinflusst werden. Darunter soziale und kulturelle Auswirkungen, Persönlichkeit, Genetik und Lebenserfahrung."