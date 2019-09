Share on Whatsapp

Singles aufgepasst: Das Internet hat einen neuen, trügerischen Flirttrick ausfindig gemacht. Er nennt sich"Dogfishing" und schwirrt seit einigen Wochen in den Sphären der Dating-Plattformen umher. Aber was hat es mit dem "Hundefischen" auf sich?

Der Hund ist gar nicht seiner

Ganz simpel erklärt posiert beim Dogfishing ein Mann mit einem Hund in seinem Dating-Profil, um attraktiver zu wirken, als er wirklich ist. Ein bisschen billig, findet ihr? Tja. Wartets ab.

Der Witz an der Sache kommt jetzt erst: Der süsse Vierbeiner gehört dem Typen nämlich gar nicht – er wurde bloss fürs Foto ausgeliehen. Sobald die Frau angebissen hat und sich mit dem Dogfisher (wegen seinem Hund?) mit ihm treffen möchte, fängt das Lügenkonstrukt dann an, sich zu entwickeln: "Hätte den Hund sooo gerne mitgenommen, aber er ist krank", "Fifi hat sein Bein gebrochen", "Mimi ist bei meiner Ex". Vielleicht ist Mimi dann auch irgendwann tot. Und dann braucht er Trost – den er, Überraschung, bei der geangelten Frau findet.