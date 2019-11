Wie ist es, als Mann in einem typischen Frauenberuf zu arbeiten? Adrian, 24, ist Pflegefachmann am Unispital Zürich und hat uns erzählt, wie er seine Rolle wahrnimmt.

An einem Schnuppertag habe ich mich damals in meinen Beruf verliebt. Ich merkte, wie sinnvoll diese Arbeit ist, da ich etwas mache, das den Leuten hilft und am Ende des Tages sehe, wie ich den Genesungsprozess der Patienten unterstützen konnte. Ich mag schnell wechselnde Situationen und den Vibe des Unsicheren: Was mich während dem Dienst erwartet, weiss ich vor Antritt nicht.

Drei Männer in einem 30-köpfigen Team

Als Pflegefachmann arbeite ich früh, spät und nachts, betreue die mir zugeteilten Patienten und bin für ihre gesamte Pflege verantwortlich. Ich arbeite in einem 30-köpfigen Team, darunter befinden sich drei Männer. Der Schweizer Schnitt liegt bei ungefähr 14 Prozent.

Ich würde mir von den Patienten wünschen, dass sie offener werden. Pflegefachleute arbeiten hart, sind rund um die Uhr für die Patientinnen und Patienten da und tun alles mögliche, um zu helfen. Das Geschlecht soll dabei keine Rolle spielen.

Laut Prognosen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN werden bis 2030 ganze 65’000 Pflegepersonen benötigt. Die lancierte Pflegeinitiative fordert genügend Ausbildungsplätze, sichert die Pflegequalität und hält das Personal länger im Beruf. “Ich glaube alle Arbeitnehmenden in der Pflege würden ein besser ausgebautes Team einem höheren Lohn vorziehen.”, sagt Adrian.