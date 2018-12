Wie hängen männliche Rollenbilder mit Gewalt zusammen? Dieser Frage geht die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" in einer Video-Serie nach.

Tobias Urech ist Drag-Queen und LGBTQ-Aktivist. In einem Video, das Teil der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" ist, spricht er über Männer, die nicht dem gängigen Rollenbild entsprechen. Viele von ihnen würden unter dem Druck leiden, gängige Geschlechterklischees erfüllen zu müssen. Oftmals seien sie zudem der Gewalt von "supermännlichen" Männern ausgesetzt. Der Grund: "Männer, die nicht der klassischen Männlichkeit entsprechen, stellen eine Bedrohung dar, da sie zeigen, dass Männlichkeit breiter ist, als ursprünglich gedacht. Aber auch weil sie das Weibliche in einem Mann aufzeigen – und dieses Weibliche in unserer Gesellschaft als negativ gewertet wird. Leider."

Verstaubte Geschlechterrollen auf die Schippe nehmen

Genau deshalb sei es wichtig, den Menschen klar zu machen, dass man auf verschiedene Arten männlich sein könne, so Tobias. Dies tut er unter anderem mit seinem Drag-Alter-Ego Mona. So könne er verstaubte Geschlechterrollen auf die Schippe nehmen und zeigen, dass das Konzept des Geschlechts eigentlich gar nicht so starr ist, wie viele denken.