Auffällig viele Gäste der New York Fashion Week spazierten mit Taschen von Louis Vuitton durch die Strassen. Die schönsten Looks.

Auf den Street-Style-Bildern der gestern zu Ende gegangenen New York Fashion Week fiel uns etwas ganz besonders ins Auge: Es wimmelte nur so von Louis-Vuitton-Bags in allen Grössen und Ausgaben. Ob Bauchtäschli mit dem Signature Monogram Canvas Print, Satchel Bag oder Umhängetasche, der Hype um die Kult-Tasche der französischen Luxusmarke scheint grösser denn je.

Auch wenn die meisten Influencer die Taschen möglicherweise als very instagrammable Teile von Louis Vuitton geschenkt bekommen haben – sie setzen diese perfekt in Szene. Und wir? Sind nochmal ganz neu vernarrt in die zeitlosen Accessoires des Labels.