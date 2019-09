Share on Whatsapp

In einer neuen Doku-Reihe besucht Charlotte Roche sechs verschiedene Orte auf der ganzen Welt – und spricht mit den Einheimischen über Sex und Beziehungen.

Charlotte Roche ist zurzeit wirklich über-überall: Auf Spotify, wo sie sich für den Podcast "Paardiologie" wöchentlich mit ihrem Mann über Affären, misslungene Yoni-Massagen und gefloppte Ferien in Österreich austauscht. Dann vergangenes Wochenende auf Prosieben, beim "Duell um die Welt", wo sie sich fette Titan-Haken in ihren Rücken piercen liess (kein Scherz) und daran befestigt von einer Brücke in Russland sprang (auch kein Scherz).

Auf Arte gibts nun noch mehr Charlotte: Für die sechsteilige Doku-Reihe "Love Rituals" reist die 41-Jährige in verschiedene Länder und spricht mit Einheimischen über Beziehungen und Sex. Wer jetzt vermutet, man könne ihr auch beim Ausprobieren wilder Praktiken zuschauen, wird enttäuscht: "Love Rituals" ist ziemlich unspektakulär – im besten Sinne.

Frau Roche beweist mit der Serie nämlich, dass sie nicht nur ausgesprochen mitteilungsbedürftig ("Paardiologie") und ziemlich bekloppt ("Duell um die Welt") veranlagt, sondern eben auch eine richtig gute Journalistin ist. Heisst: Sie ist taktvoll, stellt interessante Fragen, sie hakt nach – und hält sich ansonsten ziemlich zurück.