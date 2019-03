An der vergangenen Fashion Week in Paris waren viele Stars mit der neuen Toupie Bag unterwegs: Die kleine Tasche – deren Statement-Silhouette stark an ein Raumschiff erinnert –, baumelte unter anderem bei Jaden Smith und Emma Roberts an der Hand. Im Monogramm-Muster, mit Blumenprint oder in Unifarben ist die Tasche definitiv ein spaciges Accessoire.

Die Toupie-Tasche ist gar nicht so unpraktisch

Ob Sci-Fi-Fan oder nicht, die Toupie-Tasche ist ein Eyecatcher und eine aufregende Neuinterpretation der klassischen Abendclutch. Sie wirkt unpraktisch, aber das täuscht: Die Toupie hat zwei Innentaschen – in die bei einer Breite von 18 Zentimetern sogar ein Handy reinpasst. Mit dem langen Bändel kann man die Tasche über die Schulter oder in der Hand tragen.