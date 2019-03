Warum fällt es uns aber so schwer eine Lohnerhöhung zu fordern? "Das hat unter anderem mit stereotypen Bildern zu tun", erklärt Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung in Zürich. Männer seien in vielen Köpfen als "Ernährer" abgespeichert, Frauen als "Zuverdienerin". Weil auch Frauen sich an diese Zuschreibungen gewöhnt haben, sind sie in Lohnverhandlungen oft weniger konsequent.

Dazu kommt die Angst vor Abweisung vom Chef: "Tatsächlich führen unterschiedliche Rollenerwartungen an Männer und Frauen dazu, dass gleiches Verhalten in einem Lohnverhandlungsgespräch unterschiedlich wahrgenommen wird", so die Expertin weiter. Heisst: Frauen, die direkt kommunizieren werden als aggressiv wahrgenommen. Männer gelten als durchsetzungsfähig.

Davon sollten wir uns aber auf keinen Fall verunsichern lassen. Gerade hier gilt: Dran bleiben, um diese Strukturen zu ändern. Auch Sibyl Schädeli, die als Beraterin und Dozentin in Bern Lohnverhandlungs-Kurse für Frauen anbietet, ist sich sicher, dass Frauen vor allem mit Verhaltensänderungen zum Erfolg kommen.

Die beiden Expertinnen schlagen also folgende Tipps für die Lohnverhandlung vor: