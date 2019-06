Share on Whatsapp

Heute mag ich meine Curls. Das liegt in erster Linie daran, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, was ihnen gut tut . Und was eben nicht.

Früher habe ich meine Locken fast täglich mit dem Glätteisen malträtiert . Dann kam eine Zeit, in der mein Dutt nicht streng genug sein konnte – Hauptsache, man sieht die blöden Löckli nicht.

So gelingen eure Naturlocken:

Mittlerweile gibts auch in der Schweiz Anbieter von Lockenschnitten , etwa dem sogenannten Devacut aus den USA oder dem Curlsys aus England. Sie sorgen durch spezielle Techniken für mehr Sprungkraft und Definition und machen es später einfacher, die Haare zu stylen.

Jahrelang habe ich einfach ganz normale Salons besucht und mir regelmässig die Spitzen schneiden lassen. Das Problem: In den allermeisten Fällen werden Locken dort genau gleich behandelt und geschnitten wie glatte Haare .

Haare happy, Gloria happy: Die Friday-Redaktorin an einem Good Hair Day.

Das Waschen

Lockige Haare sind von Natur aus sehr trocken. Ich wasche meine Haare nur sehr selten mit einem Shampoo (ohne Sulfate), um Rückstände von Stylingprodukten zu entfernen. Ansonsten wasche ich sie alle zwei oder drei Tage mit einem sogenannten Cleansing Conditioner, also einer reinigenden Spülung, die nicht schäumt und die man sogar bis zum Ansatz auftragen kann. Mindestens einmal in der Woche gibts Extra-Feuchtigkeit mit einer Maske. Welche Produkte ich dafür empfehlen kann, seht ihr in der Bildergalerie.

Nach dem Waschen spüle ich meine Haare nochmals kalt ab. Das schliesst die Schuppenschicht und macht sie weniger frizzy. Wichtig: Naturlocken sollte man im besten Fall niemals bürsten – das nimmt ihnen die Struktur. Ich entwirre meine Haare stattdessen, während der Conditioner einwirkt, sanft mit den Fingern. Das reicht.

Das Styling

Nach dem Waschen wird eine Lockencreme mit pflegenden Inhaltsstoffen in die noch sehr nassen Haare geknetet. Wer seine Haare gern kurze Zeit in einem Turban trägt, sollte dafür ein Tuch aus Mikrofasern benutzen, da Frotteetücher zu rau für die sensiblen Locken sind.

Für mehr Definition wickle ich einzelne Löckli um den Zeigefinger und lege sie mir so hin, wie ich haben will. Wenn ich viel Zeit habe, lasse ich sie ganz an der Luft trocknen – sonst lasse ich sie wenigstens kurz antrocknen. Danach föhne ich die Haare über Kopf mit einem Diffusoraufsatz lauwarm und auf niedriger Stufe, bis sie fast trocken sind.

Wenn ich meine vom Schlafen plattgedrückten Löckli am zweiten Tag wiederbeleben will, besprühe ich sie mit einem Gemisch aus Lockencreme und Wasser und kringle wieder einzelne Zapfenzieher um den Finger.