Australien ist im Krisenzustand. Tausende Menschen sind vor dem Feuer auf der Flucht, mindestens 26 Menschen sind bisher gestorben. Laut aktueller Schätzungen sind schon über eine Milliarde Tiere in den Buschbränden verendet. Das Land ist auf jede Hilfe angewiesen.

So sieht das auch Lizzo. In einer Instagram-Story schrieb sie kürzlich: "Mittlerweile sind die Brände kein politisches Problem mehr, sondern ein humanes. Die CO2-Emissionen, welche diese Feuer auslösen sind katastrophal und betreffen die ganze Welt." Am Mittwoch machte Lizzo während ihrer Australien-Tour dann auch gleich Halt bei einer Essensausgabe im südöstlichen Bundesstaat Victoria.