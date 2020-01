"Sich safe zu fühlen, hilft in diesen Tagen", schreibt Astro-Autorin Alexandra Kruse in unserer aktuellen Story über die heutige Mondfinsternis im Sternzeichen Krebs. "Und wenn es nur ein kleiner, aber nicer Sparplan ist. Oder bei Mama (oder einem Muttertyp) anrufen, um sich zu verabreden. Nichts ist heilsamer als real human Connection." Und weil wir natürlich möchten, dass ihr in diesen aufwühlenden Tagen gut über die Runden kommt, präsentieren wir hier die neuesten Bilder einer besonders herzigen Truppe: Der Cast und die Regisseurin des Films "Little Women" (in der Schweiz startet der Film am 30. Januar) bei den laufenden, weltweiten Premieren. Die Outfits, die Blödeleien! Sind Mini-Seelenbalsam.

Getty Imges Von links nach rechts: James Norton, Florence Pugh, Saoirse Ronan und Timothee Chalamet

Der Londoner Pressetermin fand im "The Soho Hotel" statt. Man beachte die berauschende Komposition in Rosa und Schwarz. Highlight: Florence Pughs Karo-Print reissts raus. Und die Blumen. Never underestimate the power of flower. Oder so. Ebenfalls in London, diesmal bei einem Fototermin im "Corinthia Hotel": Soll noch einmal jemand sagen, dass Braun und Schwarz nicht zusammenpassen. Highlight: Chalamets Gorillaz-Shirt.

Getty Images V.l.n.r: Timothée Chalamet, Saoirse Ronan and Florence Pugh

Bei der Premiere in Paris präsentiert sich die Gruppe ein bisschen weicher und eleganter. Highlight: Die Faaaarben! Und Saoirse Ronans Patchwork-Kleid von Galvan. Regisseurin Greta Gerwigs grünes Samtkleid ist übrigens vom gleichen Label.

Getty Images V.l.n.r: Louis Garrel, Saoirse Ronan, Florence Pugh und Timothée Chalamet

In New York, beim Besuch des Radiosenders SiriusXM, giggelt die "Little Women"-Crew völlig zu Recht, weil dieses seitliche, Brust-an-Rücken-Posieren so blöd oldschool ist. Highlight: Die haben Spass!

Getty Images V.l.n.r: Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Saoirse Ronan und Greta Gerwig

Nochmal in New York, diesmal im Museum of Modern Art: Wie die sich freuen, dass Laura Dern auftaucht! Vielleicht, weil ein lila Glitzerlook in der Kombi einfach noch gefehlt hat. Highlight: Emma Watson ist auch endlich mal aufgetaucht. In einem Traumkleid aus der Spring/Summer 2020 Kollektion von Balenciaga.

Getty Images V.l.n.r: Laura Dern, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Saoirse Ronan

Und nachdem sich alle wieder eingekriegt haben:

Getty Images V.l.n.r: Laura Dern, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Saoirse Ronan

Der gleiche Ort, dieselbe Premiere: Regisseurin Greta Gerwig trägt was von Oscar de la Renta, das nicht unbedingt erwähnenswert ist. Highlight: Ist klar oder?