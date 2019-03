Share on Whatsapp

Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir lieben die Apps heiss und innig.

Headspace

Seit über einem Jahr meditiere ich fast täglich mit Headspace. Ich habe viele Apps ausprobiert, aber die sympathische Stimme von Mitgründer Andy Puddicombe hat mich überzeugt. Ob zum Einschlafen, vor einem Vorstellungsgespräch oder wenn man sich einfach down fühlt: Für jede Situation gibts die passende Meditationseinheit , die zwischen drei und 20 Minuten dauert. Einige davon kann man gratis nutzen, das Premiumabo kostet pro Jahr rund 95 Franken – eine Investition, die sich für mich persönlich voll ausgezahlt hat. Gloria Karthan, Redaktorin

Depop

Meine momentane Lieblingsapp ist Depop. Mit ihr kann man jegliche Sachen kaufen oder verkaufen – hauptsächlich Kleider und Accessoires , aber es gibt auch Dinge wie Schallplatten und Analog-Kameras. Das Design ähnelt Instagram und die App ist super einfach zu nutzen. Depop wurde in London gegründet, man kann aber von überall auf der Welt dabei sein. Falls man Fragen zum Versand oder anderen Details hat, kann man einfach per Direct Message jemandem aus dem Team schreiben. Isabelle Koller, Modepraktikantin

Sharoo

Wenn man wie ich in der Stadt wohnt, eigentlich kein Auto braucht, aber doch ab und zu etwas transportieren muss, lohnt sich Sharoo wirklich. Man sucht sich ein Auto in der Nähe, in gewünschter Grösse und mietet die Fahrzeuge von Privatpersonen. Den Preis bestimmen die Vermieter, es gibt keine Grundgebühr. Über die App und Bluetooth lässt sich das Auto öffnen und nach Gebrauch wieder schliessen. Sarah Parsons, Grafikerin