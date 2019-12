"Find me" von André Aciman ist der Fortsetzungsroman vom Buch "Call Me By Your Name", das mit Thimotée Chalamet in der Hauptrolle verfilmt wurde. So ganz kommt der Neuling, vor zwei Monaten erschienen, nicht an das zauberhafte erste Buch heran. Aber echte Fans wollen natürlich wissen, was Elio zehn Jahre nach dem flirrenden Sommer mit seinem Traummann Oliver so treibt.