Street Style

Die Farben der Zebra-Stiefel sind ebenfalls im Mantel von Influencerin Erika Boldrin vertreten, was das Outfit total stimmig macht. Die Raver-Brille macht den Look komplett.

Dieser Look mit Boots in Giraffen-Muster und beigem Mantel mit Schlangenstruktur beweist; Animal-Print auf Animal-Print funktioniert sehr gut.

Best Looks

Der Trend an den Londoner Shows geht in Richtung Erdfarben und natürliche Töne. Experimentierfreudig zeigte sich Riccardo Tisci, der Creative Director von Burberry. Das sonst sehr klassische Label mit seinem typischen Karoprint zeigte gewagte Looks, etwa ein grünes Paillettenkleid in Kombi mit Trekking-Schuhen.

Aufgefallen

Die kanadische Designerin Paolina Russo zeigte im Rahmen der Master-Kollektionspräsentation des renommierten Central Saint Martins College of Art and Design ihre zwei Schuh-Kollaboration mit Adidas. Dabei entstanden sind Cowboy-Boots und Mules mit den typischen Adidas-Streifen. Russos Kollektion ist eine Hommage an ihre Kindheit in Kanada. Für ihre Kollektion verwendete sie unter anderem alte Winterpullis und Ski-Jacken und verwandelte diese in Korsagen.