Der Ventilator hat den Geist aufgeben, die Füsse kochen und ihr wisst nicht, ob es sich bei dem Ding auf eurem Hals um einen Kopf oder eine Herdplatte handelt? We feel you! Ein nettes Iglu in der Arktis können wir euch momentan zwar nicht bieten, aber immerhin lässt sich der Hitzestau im Body auch mit smarten Entscheidungen beim Essen lösen.

Yin ist kalt, Yang ist warm

Schlau wäre es zum Beispiel, einen Blick auf die traditionelle chinesische Medizin (TCM) zu werfen. Die ordnet Lebensmittel nämlich auf Basis ihrer thermischen Eigenschaften verschiedenen Gruppen zu: kalt, kühl, warm, heiss und neutral. Wann uns welches Lebensmittel gut tut, leitet sich dabei aus dem Yin- und Yang-Prinzip ab: Das "Yin" steht dabei für den kalten, das "Yang" für den warmen Teil. In der TCM geht man davon aus, dass unser Körper nur dann richtig funktioniert, wenn beide Seiten in Balance sind.

Heisst: Wenn uns heiss ist, sollten wir vor allem zu kühlenden Lebensmitteln greifen – was die meisten von uns sicher ohnehin schon intuitiv machen. Bei welchen Dingen ihr aber besonders reinhauen solltet, sagen wir euch hier: