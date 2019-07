Die Nachricht ist nicht wirklich überraschend, denn die Absage der Show wäre nur eine logische Konsequenz der Negativschlagzeilen der letzten Monate.

Im Mai wurde bereits verkündet, dass die Show aufgrund sinkender Zuschauerzahlen nicht mehr im Fernsehen übertragen wird. Daraufhin wurde eine geleakte E-Mail von Leslie Wexner, Geschäftsführer des Mutterkonzern L Brands, veröffentlicht, in der er erklärte, die traditionelle Victoria's-Secret-Fashion-Show müsse überdacht werden. By the Way: Leslie Wexner ist 81 Jahre alt.

Und ja: Es ist in der Tat allerhöchste Zeit für ein Umdenken. Eine neue Studie bestätigt: Unter-20-Jährige kaufen nicht mehr bei Victoria's Secret ein. Damit verliert der Unterwäsche-Riese seine wichtigste Zielgruppe.