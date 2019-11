Laufschuhe sind nicht nur funktional, sie können auch total Fashion sein. Dies beweisen die aktuellen Modelle von Salomon, Asics oder Hoka One One, welche in der Modewelt derzeit einen Riesenhype erfahren.

Das 2009 in Frankreich gegründete Laufschuh-Label Hoka One One hat momentan definitiv den richtigen Riecher in Sachen Schuhdesign. Das New Yorker Fashionlabel Collina Strada etwa integrierte deren Sneakers in beide ihrer diesjährigen Shows. An der Schau für die Frühling/Sommer-2020-Kollektion trugen die Models Modelle mit farbigen Spitzenbänder und Perlen.