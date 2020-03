Nach den vergangenen Modewochen in New York, London, Mailand und Paris ist klar: Latex – übrigens ein veganes Material, das aus Baumharz hergestellt wird – ist in der High-Fashion-Welt angekommen. Bei Saint Laurent gabs hautenge Latexleggings kombiniert zu übergrossen Blazern zu sehen und die aufblasbaren Latex-Haremshosen des London College of Fashion-Abgängers Harikrishnan gingen sogar viral auf Social Media.

Das Latex-Highlight lieferte aber Balmain als Teil ihrer Herbst-Winter-2020-Kollektion: Ein All-Over-Latex-Look aus Leggings, Rollkragentop, Blazer und Handschuhen. Zwei Tage nach der Show trug Kim Kardashian den Look schon zur Balenciaga-Show.