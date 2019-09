Am Dienstagabend postete Jenner ein Bild mit Travis Scott , ihrem Freund und Vater ihres Kindes auf Instagram. Das Paar steht wie Adam und Eva im Garten Eden, Kylies nackter Hintern ist gegen die Kamera gerichtet. Travis ist etwas weniger freizügig mit freiem Oberkörper und Jeans. Unten rechts sieht man den kleinen Hasen , das Playboy Logo. In der Bildunterschrift spannt Kylie mit dem Text "Coming Soon" ihre Follower auf die Folter.

Die Kommentarspalte ist mit überschwänglichen Kommentaren von Kylies Schwestern gefüllt, aber auch einem Meer von Flammen-Emojis und Pornhub schreibt entgeistert, wieso sie sich nicht zuerst bei ihnen gemeldet habe. Wie gewohnt polarisiert die Jüngste des Kardashian-Jenner Clans und wird von ihren Hatern als schlechtes Vorbild für junge Frauen dargestellt. Auch die Mom-Shamers sind wieder am Start: Die junge Mutter solle sich gefälligst etwas anziehen, ansonsten: "Wird Stormi irgendwann in der Schule für die Schandtaten ihrer Mutter gemobbt."

Doch wieso provoziert Kylies nackter Hintern denn noch? Scrollt man durch ihr Instagram-Feed ist fast auf jedem Bild viel Haut zu sehen. Mini-Bikinis auf dem Boot und ein Hauch von Nichts in ihrer Kylie Skin Kampagne. Auch die Optik des Playboy-Posts unterscheidet sich kaum von den 6000 anderen Bildern auf ihrem Account.

Ausserdem sind beim Nackt-Shooting von Kylies älterer Schwester Kim fürs Paper Magazine vor vier Jahren schon alle durchgedreht. Daneben wirkt Jenners Nackt-Teaser sogar richtig fad.

Viel Neues und Aufregendes ist in Kylies Playboy-Strecke wohl nicht zu erwarten. Wer sich trotzdem noch nicht an Kylie satt gesehen hat: Die "Wild in Love"-Bildstrecke gibts für 25$ in der Playboy "Pleasure" Ausgabe.