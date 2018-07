Stars lieben Schweizer Mode. Kim Kardashian, Rihanna und Bella Hadid trugen in der Vergangenheit schon Entwürfe der Zürcher Designerin Julia Seemann. Lady Gaga und Lena Dunham Mäntel von En Soie, gefühlt halb Hollywood besitzt mittlerweile ein Leder-Accessoire von Yvonne Reichmuths Label YVY.



Nun haben die Stars – oder zumindest ihre Stylisten – zwei weitere Schweizer Labels entdeckt. Kylie Jenner zeigte sich auf Instagram in der "Slice me nice - Pizza Tonno"-Jacke von Collective Swallow. Das Basler Label machte sich in den letzten Jahren mit genderneutralen und saisonunabhängigen Kollektionen einen Namen.



Kylie liebte den Look



Ugo Pecaraio, Showroom-Agentur der internationalen Modeagentur Reference Studios, die auch Collective Swallow vertritt, hat eine direkte Anfrage von Kylies Stylistin Dani Michelle bekommen und ihr daraufhin sämtliche Lookbooks seiner Kunden geschickt. Schlussendlich hat Kylie den Look von Collective Swallow ausgeliehen: "Ihre Assistentin hat mir später gesagt, Kylie habe den Look geliebt und darum auf Social Media gepostet."