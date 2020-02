Be prepared, liebe Leute: Der feministische Kurzfilm "Be a Lady They Said" mit Schauspielerin Cynthia Nixon wird euch ziemlich einfahren.

Wer das knapp dreiminütige Video "Be a Lady They Said" von Regisseur Paul McLean, in Zusammenarbeit mit dem US-Frauenmagazin "Girls, Girls, Girls" schaut, muss mit Atemnot rechnen: Die US-Schauspielerin und Aktivistin Cynthia Nixon redet in einem fort; ihre schwarz geschminkten Augen funkeln wütend, während sie eindringlich in die Kamera schaut.

Und dann diese endlose Flut an Bildern: Stark geschminkte Frauengesichter, operierte Riesenbrüste, ein rohes Steak, Trump, Weinstein, ein Mädchen in High Heels.

Sei keine Schlampe, sei nicht prüde

Ununterbrochen sprudeln Ermahnungen aus Cynthia heraus, komplett widersprüchliche Ermahnungen, die trotz ihrer Absurdität im Leben von wahrscheinlich jeder Frau, wenn auch völlig unbewusst, eine Rolle spielen.

"Bestell einen Salat, verzichte auf Carbs, lass das Dessert weg – Gott bewahre, du siehst aus wie ein Skelett! Warum isst du nicht einfach?!", sagt Cynthia zum Beispiel.

Oder: "Bleache dies, bleache das, lass dir deine Lippen aufspritzen, botoxe deine Falten weg – sei natürlich! Du siehst viel zu gemacht aus. Männer mögen keine Girls, die sich verkrampft Mühe geben."

Oder auch: "Sei keine Hure, geh nicht mit jedem ins Bett, Männer wollen keine Schlampen. Sei aber auch nicht prüde! Ach sei doch nicht so verklemmt."