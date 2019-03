Mehr über den Mond

Dubossarsky Vinogradov Auch Barbie träumt vom All.

Zum 50-Jahre-Jubiläum der ersten Mondlandung stellt das Kunsthaus Zürich 200 Exponate aus, in denen sich Künstler wie Robert Delaunay oder Pippilotti Rist kritisch, humorvoll, gar wissenschaftlich mit dem Thema Mond beschäftigen. Die Ausstellung "Fly Me to the Moon" startet am 5. April. Sonja Siegenthaler, Mode-Assistentin

Drama mit Carey & Jake

Ein Ehedrama mit Carey Mulligan und Jake Gyllenhaal müsste nicht mal brillant gemacht sein, und ich wäre begeistert. "Wildlife", das Regie-Debüt des Schauspielers Paul Dano, scheint aber tatsächlich richtig gut zu sein: Die Bilder und die Musik im Trailer sind zum Heulen schön, der Plot ist packend, und mit Ed Oxenbould ist auch noch ein vielversprechender Newcomer dabei. Kinostart: 11. April. Marie Hettich, Redaktorin

Neues von Riri

Getty Images Busy Rihanna hat die Musik nicht vergessen.

Gerade als man dachte, dass von Rihanna so bald keine Musik mehr kommen würde, weil sie mit ihrem Kleider- und Beautylabel wohl zu viel zu tun hat, verriet die Sängerin dem "Rolling Stone", dass sie an einem neuen Album – mit Reggae- und Popsongs – arbeite. Wann es erscheint, ist allerdings noch immer ein groooosses Geheimnis. Valentina San Martin, Redaktorin

Sci-Fi-Trio

zvg Anfang April gibts Sci-Fi-Nachschub.

Ich warte sehnlichst auf den letzten Teil der "Trisolaris"-Trilogie des chinesischen Kultautors Cixin Liu. Sogar Mark Zuckerberg und Barack Obama sind Fans des Galaxyund Hugo-Award-Gewinners und seines Endzeit-Epos. "Jenseits der Zeit" soll Anfang April auf Deutsch erscheinen. Andrée Getzmann, Produzentin

Elektronische Entspannung

zvg HVOB kommen mit neuem Album nach Züri.

Ich sah die Wiener Band HVOB zum ersten Mal 2015 an einem Festival, wippte zum entspannten Sound von "Lion" mit, hatte die Sonne im Gesicht und war total beseelt. Am 5. April kommen HVOB mit ihrem neuen Album "Rocco" ins Zürcher Kaufleuten. Und ich habe mir den Termin schon fett in den Kalender eingetragen. Luise Pomykaj, Beauty-Assistentin

Mit Fans im Museum

John Patrick Walder Letmuseeum: endlich auch in Basel.

Die rasanten #letsmuseeum-Touren kommen neu auch ins Museum Tinguely Basel, nach Augusta Raurica in Kaiseraugst und ins Kunstmuseum Winterthur. Warum sie so Spass machen? Die Guides sind keine Experten, sie sind Fans. Unbedingt abchecken. Sofie Erhardt, Art Director

Staffelweise Girlpower

Courtesy of Netflix Ende Juni startet die dritte "Glow"-Staffel.

2019 gibts auf Netflix ordentlich Girlpower zum Bingen. Gleich drei tolle Serien gehen in die Verlängerung: Die Wrestling-Serie "Glow" am 29. Juni, das Mystery-Meisterwerk "Stranger Things" am 4. Juli und "Chilling Adventures of Sabrina" mit der tollen Kiernan Shipka am 5. April. Gloria Karthan, Redaktorin