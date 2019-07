Share on Whatsapp

Wer ist schon mal beim Fernsehen oder beim Netflix-Bingen am Laptop eingeschlafen? Eine neue amerikanische Studie zeigt, dass Schlafen vor einem laufenden Fernseher oder mit künstlichem Licht im Raum zu einer Gewichtszunahme oder Fettleibigkeit führen kann. Das zeigten Forscher des National Institute of Health in den USA auf. Für die Studie wurden Fragebögen über das Schlafverhalten von knapp 44’000 Frauen im Alter von 35-74 Jahren ausgewertet. Die Frauen hatten keinerlei Erkrankungen, waren weder Tagesschläferinnen noch arbeiteten sie Schicht.

5 kg Gewichtszunahme durch Schlafen bei Licht

Die Probandinnen wurden befragt, ob sie ohne Licht, mit einem kleinen Nachtlicht, mit Licht ausserhalb des Raumes oder mit dem künstlichen Licht des Fernsehers im Raum schliefen. Die Wissenschaftler massen Gewicht, Körpergrösse, Taillen- und Hüftumfang sowie Body-Mass-Index-Messungen zu Beginn der Studie und fünf Jahre später. Die Ergebnisse variierten je nach Stärke des künstlichen Lichts. So war beispielsweise ein kleines Nachtlicht mit keiner Gewichtszunahme verbunden, während Frauen, die vor dem Fernseher oder mit viel Licht schliefen, um 17% wahrscheinlicher in der Studienzeit um 5 kg zunahmen. Auch Licht, das von ausserhalb kommt, hat weniger grossen Einfluss. Dieses Ergebnis konnte nicht durch Schlafdauer und -qualität oder anderen Schlafproblemen erklärt werden.