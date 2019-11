Bei der Premiere des Films "Drei Engel für Charlie" in Los Angeles lief Schauspielerin Kristen Stewart in einem Kleid mit upcyclten Swarovski-Kristallen und mit Cut-Out-Details des Schweizer Designers Kevin Germanier über den Roten Teppich. Was für ein Erfolg für das Schweizer Nachwuchstalent! Der Walliser freut sich auch: Stolz postete Bilder und Videos des Looks auf seinem Insta-Profil - und hat uns verraten, was seit Montagnacht passiert ist.

Kevin, gratuliere! KRISTEN STEWART ist ein Fan. Vielen Dank! Das ist alles ziemlich surreal für mich, aber sehr aufregend.

Wie hast du es geschafft, dem Hollywoodstar deinen Look schmackhaft zu machen? Das lief über Kristens Stylistin: Tara Swennen kontaktierte meine PR-Agentur DLX in Paris und wählte den Look aus.

Welche Reaktionen gabs auf ihren Look? Die Presse ist extrem begeistert von der Tatsäche, dass ein Hollywoodstar einen nachhaltigen Brand auf dem Roten Teppich trägt. Ausserdem heisst es, sie habe allen die Show gestohlen hat und sogar auf Twitter rasten gerade alle total aus.

Wie fühlt es sich für dich an, dass ein grosser Hollywoodstar wie Kristen Stewart deine Designs trägt? Das ist für mich und mein Team die grosse Belohnung für all die harte Arbeit, die sich jetzt auszahlt. Wir haben dieses Kleid mit tausenden reziklierten Swarovski-Kristallen von Hand bestickt. Zudem bin ich sehr stolz, dass sie sich für mein Label entschieden hat und das Risiko eingegangen ist, etwas zu tragen, das noch nicht so bekannt sind.