Wenns bei der nächsten Staffel von "Germany's Next Topmodel" ans Umstyling geht, sollte Heidi Klum ihren Mädchen unbedingt die Bilder von Lucan Gillespie zeigen. Das britische Model liess sich an der Resort-Show von Miu Miu letzten Samstag in Paris ihr hüftlanges Rapunzel-Haar zu einem Pixie-Cut schneiden – und sieht mit ihrem neuen Look fantastisch aus.



Paul Hodgson von Lucans Modelagentur Oui Management sagte zu "Teen Vogue": "Lucan hatte schon länger darüber nachgedacht und auch immer wieder mit ihren Modelagenten drüber gesprochen, ihre Haare abzuschneiden. Backstage bei der Miu-Miu-Show hat dann Stylistin Katie Grand den Pixie Cut vorgeschlagen. Abgesehen von Spitzen schneiden hatte Lucan noch nie einen Haarschnitt in ihrem Leben."