Wie die Gesichtshaut will auch die Kopfhaut von abgestorbenen Hautschüppchen und überschüssigen Produktansammlungen befreit werden. Regelmässiges Peelen sorgt dafür, dass wieder mehr Wirkstoffe an die Kopfhaut gelangen können und die Haare dadurch dicker und voller nachwachsen.

Insbesondere Inhaltsstoffe wie Zink, Kupfer, Magnesium, organische ätherische Öle und Keratin helfen dabei, die Kopfhaut zu reinigen, und sorgen für gesundes und kräftiges Haar.

Trockenshampoos oder auch Styling-Mousses neigen dazu, sich am Haaransatz anzusammeln. Wenn die Kopfhaut nicht ab und an gepeelt wird, kann es zu einer sogenannten Miniaturisierung kommen: Der Haarfollikel wird kleiner und anstatt dass zwei oder drei Haare aus dem Follikel herauswachsen, wachsen nur ein oder zwei Haare. So kann es zu verdünntem Haar kommen.