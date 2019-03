Die Eltern meines Ex-Freundes konnten es so gar nicht leiden, dass ihr Sohn kurz vor der Matura eine Freundin hatte. Die lenke nur vom Lernen ab und sei somit ein schlechter Einfluss, hiess es. Anfangs lachte ich darüber und zuckte mit den Schultern. Bald schon musste ich mir aber eingestehen, dass es mir alles andere als gleichgültig war, was sie von mir hielten.

Die Beziehung hielt nicht annähernd bis zur Matura. Ob das wohl auch daran lag, dass ich mich bei ihm daheim, also in seinem Elternhaus, nie wohlfühlte? Mit Sicherheit. "Fehlt der Segen der Eltern, bedroht das den Frieden der Kinder", lese ich auf der Website einer Schweizer Paartherapeutin. Aus meinem Bekanntenkreis weiss ich, dass die Schwiegereltern schon mal für Streit gesorgt, oder sogar eine Beziehung beendet haben. Sie hatten sich zu viel eingemischt, oder die Meinung über den Partner beeinflusst. Es kann sogar so weit gehen, dass sich die Eltern weigern, an der Hochzeit teilzunehmen, wie es uns eine Friday-Leserin in den Kommentaren einer unserer Storys erzählt. Was kann man tun, dass es nicht soweit kommt?