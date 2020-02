Lady Gaga und die Kardashians schwören schon seit einiger Zeit drauf, erst kürzlich hat Kourtney sogar ihr eigenes Produkt gelauncht: Beauty-Shots mit dem Eiweiss Kollagen sollen von innen schön machen. Sie polstern angeblich die Haut auf, sorgen für einen rosigen Teint und sind laut Herstellern wirkungsvoller als Kollagen-Seren oder -cremes.

Klingt einerseits plausibel, aber irgendwie auch zu gut, um wahr zu sein. Darum haben wir bei Dr. med. Karoline Zepter, Fachärztin Dermatologie und Venerologie bei Pretabeaute in Zürich, nachgefragt, was am Hype um die Beautydrinks wirklich dran ist.

Frau Zepter, wie soll Kollagen uns schön machen? 80 Prozent unserer Haut besteht aus Kollagenfasern. Im Bindegewebe formen diese Fasern ein feinverwobenes, dichtes Netz. Dieses Netz ist einerseits unglaublich flexibel und bietet gleichzeitig Spannung und Rückfederung: Lachen Sie einmal und beobachten Sie Ihre Haut dabei – fantastisch! Leider nimmt der Gehalt an Kollagen mit den Jahren stetig ab. Zurück bleiben nur Elastinfasern, die wie ein Gummi, der langsam ausleiert, die Haut schlaff und faltig werden lassen.

Und dagegen helfen Drinks mit Kollagen? Es gibt tatsächlich immer mehr Studien, die nach der Einnahme eine höhere Kollagendichte in der Haut nachweisen konnten. Zudem eine verbesserte Wundheilung und die Abnahme von Gelenkschmerzen. Die Bindegewebszellen wurden sogar dazu angeregt, neues körpereigenes Kollagen zu produzieren. Aber Achtung: Um Falten zu reduzieren, braucht es mehr als ein paar Shots.

Was denn? Vitamin C ist zum Beispiel entscheidend am Aufbau von Kollagen beteiligt. Und wenn Sie weiterhin rauchen und sich ungeschützt in die Sonne legen, bleibt auch das teuerste Kollagenpräparat wirkungslos. Am allercleversten ist es, mit modernen Treatments wie dem Micro-Needling die Neuproduktion von körpereigenem Kollagen anzuregen. Schliesslich verfügt die Haut über einen riesigen Pool an Stammzellen, die bis ins hohe Alter in der Lage sind, die Haut zu wieder zu aktivieren und zu verjüngen.