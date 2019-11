Share on Whatsapp

Zwei New Yorkerinnen haben ein Kondom für Getränke erfunden, damit Partybesucherinnen und -besucher die Möglichkeit haben, ihre Drinks vor K.o.-Tropfen zu schützen.

Der Wirkstoff GHB, auch bekannt als K.o.-Tropfen, ist geschmacklos und verursacht ein Gefühl von Schwindel und Euphorie. Bei der Einnahme kann es ausserdem zu partiellem oder komplettem Gedächtnisverlust und sogar Bewusstlosigkeit kommen.

Die Erfindung namens My Cup Condom ist eine Latexkappe, die über den Rand eines Glases gestülpt wird – so sollen Getränke frei von GHB bleiben. Sobald das Kondom angebracht ist, macht man ein kleines Loch in der Mitte des Cups und setzt das Röhrli ein.