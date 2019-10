Er fühlte sich hubbelig an, fest – und nicht gerade harmlos . Ich rief nach meinem Freund. Leise, dann immer lauter. Seine Versuche mich zu beruhigen, prallten an mir ab. Wir lagen beide die ganze Nacht wach.

In der Nacht, in der ich den Knoten in meiner rechten Brust entdeckt habe, war es heiss. 29 Grad zeigte das Thermometer der alten Apo­theke an, bei der mein Freund und ich abbogen, als wir vom Openair-Kino nach Hause schlenderten. Im Bett hörte ich meinem Freund zu, wie er im Bad mit der Zahnbürste im Mund laut über den Film sinnierte. Gedankenverloren strich ich mit dem Zeigefinger über mein Dekolleté. Nahe der rechten Achsel stockte ich. Eine Stelle fühlte sich anders an. Härter. Ich tastete nochmal. Und da war er: der Knoten.

Ich bin nicht allein

An den Tagen bis zum nächsten Termin hänge ich ständig am Handy: Um meiner Mutter zuzuhören, was ihre Recherchen ergeben haben. Um meinen Freundinnen von meiner Entdeckung zu berichten. Und um mich immer wieder dasselbe sagen zu hören: "Es ist bestimmt harmlos, ja. Aber dass da etwas ist, was nicht da hingehört, fühlt sich eklig an." Ich erfahre auch von drei Frauen in meinem Umfeld, die Tumore in ihrer Brust haben, und merke: Ich bin nicht allein damit.

Im Wartezimmer der Klinik sitzen fünf Frauen. Ich bin zwar ohne Support hergekommen, fühle mich aber gar nicht so. Unsere kleine Gang verbindet etwas – und der Gedanke daran hilft. Als ich aufgerufen werde, kreuzt sich mein Blick mit dem einer älteren Dame. Sie nickt und lächelt.

Schock Nummer zwei

Die Ärztin entdeckt drei Knoten. Einer davon sei etwas auffälliger, etwa einen Zentimeter gross. Sie tippt auf den Ultraschall-Bildschirm: «Könnte ein Fibroadenom sein», sagt sie. Sie klingt abgeklärt, denke ich. Als wärs keine grosse Sache. "Ich würde das gerne zur Sicherheit punktieren", sagt sie. "Was bedeutet das?", frage ich. "Ich möchte eine Gewebeprobe entnehmen, um sicherzustellen, dass es gutartig ist", antwortet sie. Ich nicke. Erst als sie mich einige Sekunden fragend anschaut, verstehe ich: Sie will es jetzt machen.

Das Gerät, das sie aus dem Regal holt, sieht unspektakulär aus – bis sie die geschätzt zehn Zentimeter lange Nadel montiert. Der Gedanke, dass dieses Ding gleich in meiner Brust steckt, lässt mein Herz rasen. Sie erklärt: erst Spritze, dann Gewebeentnahme mittels Stanzbiopsie und ab ins Labor damit. Ich kralle mich in der Liege fest, versuche ruhig zu atmen. Dann zählt sie: «Drei, zwei, eins...» Peng! Wie damals beim Ohrring-Stechen, denke ich. Doch das wars noch nicht. Der Knoten ist verrutscht, die Ärztin muss neu ansetzen. Sie zählt nochmal – peng! Auch beim zweiten Mal nimmt der M&M-grosse Fremdling in mir reissaus. Nach Versuch drei hab ichs endlich geschafft. Als ich aus der Klinik wanke, rufe ich heulend meine Mutter an.