In ihrem am Dienstag erschienenen Benimmratgeber erklärt die US-Amerikanerin Lizzie Post die Dos und Don’ts für den Cannabiskonsum . Funny: Sie ist die Ur-ur-Enkelin der Autorin Emily Post, die 1922 den bekannten Knigge-Guide "Etiquette" veröffentlichte.

Im Buch geht es unter anderem darum, wem man zum Beispiel das Filetstück, den Anfang des Joints, gibt oder in welcher Umgebung "the giggles" – also ein Lachflash – in Ordnung ist. Lizzie Post sagt dazu im Interview mit "jetzt.de": "Auf keinen Fall auf einer Beerdigung." An Dinnerpartys findet die Autorin, es gehöre sich, Wasserschälchen fürs Kiffen neben die Teller zu stellen. So könne man elegant die Pappe befeuchten oder ungleichmässiges abbrennen ausgleichen.

Und wie stösst man laut Lizzie mit einem Joint richtig an? Die 36-Jährige sagt im Buch: „Auf ein tolles High!“