Am Freitag wird auf der ganzen Welt erneut fürs Klima demonstriert. In Zusammenhang mit den Schülerstreiks stösst Redaktorin Gloria Karthan immer wieder auf haarsträubende Behauptungen. Hier räumt sie damit auf.

Die vergangenen Wochen wurde viel über unser Klima geschrieben, gesagt und gepostet. Anlass dazu gaben die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg und die von ihr angestossene "Fridays for Future"-Bewegung. Was vergangenen Sommer vor dem Schwedischen Reichstag in Stockholm begann, hat sich zu einer globalen Schülerbewegung entwickelt. Am Freitag, 15. März, wird auf der ganzen Welt gestreikt, allein in der Schweiz werden rund 100'000 Demonstrantinnen und Demonstranten erwartet.

Die Schülerstreiks führen zu hitzigen Diskussionen – in den Kommentarspalten, den Sozialen Medien und am Zmittagstisch. Manche Aussagen sind schlichtweg irrsinnig – etwa, dass es sowas wie den Klimawandel gar nicht gibt. Andere basieren auf Missverständnissen oder Unwissen. Zeit für eine Richtigstellung.