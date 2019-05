Eine neue Studie zeigt: In Klimabelangen steuert niemand das Gewissen der Erwachsenen so sehr wie ihre Kids. Konservative Väter haben dabei die grössten Aha-Momente.

Aber wie das so ist als Teenie, musste auch Greta lange bevor sie die Massen bewegen konnte, erst einmal ihre Eltern überzeugen. Sie hielt ihnen Klimaabstracts vor die Nase, druckte erschütternde Untersuchungen aus, sprach mit ihnen über die sichtbaren Veränderungen in der Umwelt. "Nach einer Weile haben sie angefangen mir zuzuhören. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich jetzt etwas erreichen kann", erzählte Greta in einem Interview mit dem "Guardian". Seitdem unterstützen ihre Eltern sie auf voller Linie – und wie eine neue Studie jetzt zeigt, könnten auch andere Teens ihre Eltern auf gleich überzeugende Weise zum Umdenken bringen.

Konservative Väter

Danielle Lawson, Autorin der Studie erklärt diese Entwicklung in ihrem Abstract so: "Die Ansichten der Kinder spiegeln keine politische Ideologie wider. Die Eltern sind also wesentlich aufgeschlossener gegenüber den ihnen vorgelegten Informationen." Ausserdem hätten bereits vorangegangene Untersuchungen gezeigt, dass Eltern ihren Kindern bei wissenschaftlichen Dingen genauer zuhören, als etwa Wissenschaftlern selbst. "Die Kleinen schaffen es einfach besser, komplexe Dinge aufs Wesentliche runterzubrechen", so Lawson.

Die Soziologen untersuchten ausserdem, welche politischen Einstellungen die Eltern, die sich am meisten beeinflussen liessen, hatten. Dabei fanden sie heraus, dass die grösste Veränderung in den Köpfen der konservativen Väter passiert war. Ganz besonders hatten sich die Ansichten konservativer Väter verändert, wenn die Klima-Botschaften von ihrer Tochter vermittelt wurde. Eine Erklärung dafür konnten die Wissenschaftler in dieser Studie allerdings noch nicht finden.

Bleibt zu hoffen, dass die Soziologen diesen Sachverhalt auch noch klären. Und bis dahin wisst ihr ja, was zu tun ist, liebe Kids.