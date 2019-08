Share on Whatsapp

"Als Einzelperson kann ich eh nichts bewirken"

Recyceln, nicht fliegen und Velo fahren wird unsere Zukunft nicht verändern. Selbst wenn jeder Mensch in Europa so nachhaltig wie möglich leben würde, würde sich der Klimawandel verschärfen. Es braucht einen weltweiten Systemwandel und wir könnten das Vorbild sein. Ich sehe es so: Wir Einzelpersonen haben das Problem nicht geschaffen, die Öl-, Kohle- und Gasindustrie wars. Sie sind es, die sich ändern müssen. Graeme Maxton, Ökonom und Autor von "Change – warum wir eine radikale Wende brauchen"