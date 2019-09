Im Rahmen ihrer Action Week hat die Klimastreik-Bewegung am Montag den sogenannten Media Action Day ins Leben gerufen. Die Jugendlichen starteten um acht Uhr morgens vor dem Gebäude der "Neuen Zürcher Zeitung", um bei Kaffee und Kuchen mit Journalistinnen und Journalisten über die Klimakrise zu sprechen und wie man angemessen über dieses Thema berichtet. Auf Post-its klebten sie Wünsche an die Medienhäuser an die Aussenwände.

Am Nachmittag kamen die Streikenden vor dem Tamedia-Gebäude an, in dem sich auch die Friday-Redaktion befindet. Wir haben mit vier Vertreterinnen und Vertretern der Bewegung gesprochen und sie gefragt: Was wünscht ihr euch von den Schweizer Medien? Das haben sie geantwortet: