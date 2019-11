"Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag fühle", sagte Greta Thunberg damals in ihrer Rede am WEF. Ziel erreicht? Naja, aktuell sind eher die falschen Menschen von Panik betroffen. Und: Panik soll nur von kurzer Dauer sein. Als Initialzündung ist sie zwar super – aber wer panisch bleibt, ist nicht handlungsfähig. Ich kenne Menschen, die so stark an Klima-Angst leiden, dass sie nicht mehr in den Wald gehen können, weil sie dabei nur noch an die Zerstörung der Natur denken. Das ist kontraproduktiv.

Was versteht man unter Klima-Angst? Kurz gesagt ist es die Angst, dass der Klimawandel das eigene Leben bedroht oder es in der Zukunft massiv einschränken wird. Ich verstehe darunter zusätzlich noch alle Emotionen, die mit dem Thema zusammenhängen und die eigene mentale Gesundheit belasten. Dazu gehören auch Wut, Enttäuschung, Frustration, Hoffnungslosigkeit, Scham und Trauer.

Und was unterscheidet sie von der herkömmlichen Angst? Bei einer Angststörung sind die Ängste nur selten rational und oft eher diffus. Darum kann man sie auch gut therapieren, indem man der Person klar macht: Hey, das ist nicht bedrohlich, deine Angst in diesem Masse ist unbegründet. Vom Klimawandel kann man das nicht nicht behaupten. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass diese Bedrohung real ist und uns alle betrifft.

Klima-Angst ist also schwieriger therapierbar, weil sie rationaler ist? Genau. Am ehesten vergleichbar ist sie mit Existenzangst oder der Angst vor dem eigenen Tod.