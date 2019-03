Das Foto kassierte innerhalb weniger Stunden hundertausende Likes und wahnsinnig viele Kommentare, die die Ähnlichkeit des Mami-Tochter-Duos bekunden und ihre "flawless looks" in den Himmel loben. Alles wie immer also.

"Du sollst nichts ohne meine Erlaubnis posten!"

Schön. Weiter gehts. Ist ja nicht das erste gemeinsame Bild der beiden, könnte man jetzt sagen – wäre da nicht der Kommentar von Apple Martin: "Mama, wir haben doch darüber gesprochen. Du sollst doch nichts ohne meine Erlaubnis posten!" Huch?! Hat die 46-Jährige das Bild etwa mit ihren 5.3 Millionen Abonennten geteilt, obwohl ihre Tochter dagegen war?

Scheint so. Was Gwyneth zu ihrer Verteidigung zu sagen hat, hält sich nämlich in Grenzen. Man erkenne Apples Gesicht ja nicht mal richtig, entgegnet sie ihr. Schaut man sich das Bild nochmal an, muss man feststellen: Das stimmt. Nur stellt sich an dieser Stelle auch die Frage: Ist es okay, ein Bild seines Kindes zu posten, obwohl es offensichtlich nicht damit einverstanden ist?