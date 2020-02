Kanye West lobt sein Haus ja gern als "futuristisches belgisches Kloster". Was wirklich einleuchtet, sieht man die neuen Interior-Bilder seines Hauses in der Architektur-Bibel "Architectural Digest": Die Räume sind fast ausschliesslich in Weiss gehalten, akzentuiert mit den minimalistischen Designs des belgischen Designers Axel Vervoordt. "Als ich erstmals Axels Werke sah, dachte ich, wow krass, dieser Mann könnte Batmans Haus designen. Ich MUSSTE mit ihm arbeiten", sagt Kanye West im Interview in der aktuellen Ausgabe.

Schatz, ein paar Schränke!

Ehefrau Kim Kardashian, die ebenfalls in höchsten Tönen vom Tempel der Schlichtheit schwärmt, ergänzt: "Die Aussenwelt ist so chaotisch. Ich mag es, in ein Zuhause zu kommen, in dem man augenblicklich ruhig wird." Kanye habe allerdings schon sehr viele, allzu crazy Minimalismus-Ideen gehabt. Kim musste ermahnen. "Das ist nicht normal", so das strenge Urteil der Queen of Gewöhnlichkeit. "Wir brauchen doch irgendwo auch Schränke."

Neugierig geworden? Hier kommen die Bilder: