Cannabidiol , kurz CBD, ist ein Wirkstoff der Hanfpflanze, der, anders als das verwandte THC, nicht psychoaktiv, sondern entspannend wirkt. Sein Kiffer-Image hat es längst abgelegt. Tatsächlich wird es wegen seiner stresslindernden, antioxidativen Wirkung von Lifestyle-Gurus wie Gwyneth Paltrow in den Sozialen Medien hoch und runter gelobt. Dass Kim sich die Gelegenheit nicht entgehen lässt und auf den mit CBD-bepackten Lifestyle-Zug aufspringt, ist also wenig verwunderlich.

Die Relax-Party der 38-Jährigen Mommy-to-be stieg also vergangenen Samstag in ihrem Garten in Hidden Hill. Und wie die vielen Storys auf Instagram beweisen, fehlte es ihr und ihren Gästen (darunter Paris Hilton, Chrissy Teigen und Maria Menounos) an nichts: Es gab etwa eine CBD-Body-Scrub-Station und selbstgemixtes CBD-Massageöl, mit dem die gestressten Füsschen einbalsamiert wurden.