Dominik Locher, was darf das Publikum von deinem Stück "Kids Of No Nation" erwarten? Das Stück ist lustig und packend zugleich. Die Schauspieler von "Kids Of No Nation", Nellie und Ali, spielen zwei Kinder aus der Zukunft. Sie reisen aus dem Jahr 2042 zu uns ins Jahr 2019 und erzählen, was passieren könnte, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Sie wollen ihre Zukunft umgestalten und nehmen das Publikum auf eine Abenteuerreise mit. Dabei vermitteln sie eine wichtige Botschaft. Die da wäre? Die beiden Freunde aus der Zukunft haben die Klimakatastrophe überlebt. Ihre gute Nachricht: Wir können alle Teil der Generation sein, die den Planeten rettet. Die Schlechte: Wenn wir jetzt nichts machen, ist es zu spät.

Theater Neumarkt Ali und Nellie in "Kids Of No Nation""

Wer sind die "Kids Of No Nation"? Sie stehen stellvertretend für alle Kinder, aus allen Ländern. Der Titel soll für eine Grenzenlosigkeit stehen: Es ist egal, woher jemand kommt und wer jemand ist – wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Hast du dich für das Theaterstück von Greta Thunberg inspirieren lassen? Ja, Greta, aber insbesondere die Klimajugend hier in Zürich und die Notwendigkeit des Themas. Schauspielerin Nellie, die erst 17 Jahre alt ist, ist selber Teil von Fridays-For-Future. Es macht Spass, ihr auf der Bühne zuzusehen – sie bringt eine ungefilterte Dringlichkeit auf die Bühne, ähnlich wie Jennifer Lawrence in "Hunger Games". Für wen hast du das Stück gemacht? "Kids Of No Nation" ist ein Kinder- und Jugendtheaterstück für alle ab 9 Jahren. Uns war es aber wichtig, dass das Stück auch für Erwachsenen ein Erlebnis ist. Während den Proben haben wir viele Kinder eingeladen, um zu sehen, wie das Stück für sie funktioniert. An der Generalprobe waren dann auch Erwachsene im Zuschauerraum: Diese haben in erster Linie viel gelacht.

Theater Neumarkt

Heute, der 5. Dezember 2019, ist Premiere des Stücks "Kids Of No Nation" im Theater Neumarkt Zürich. Gespielt wird das Stück noch bis am 23. Februar 2020. Infos findest du auf theaterneumarkt.ch.