Das Model will also in die Fussstapfen ihrer Schwestern treten. Wie langweilig! Klar, auch Halbschwester Kim hatte mit ihren Contouring-Kits und ihrer Duflinie ziemlich Erfolg. Genau wie Kylies Lip-Kits waren ihre Produkte nach dem Launch ruckzuck ausverkauft. Aber gibts wirklich noch mehr Bedarf an Beautyprodukten aus dem Kardashian-Jenner-Clan? Nö.

4 Businessideen für Kendall:

Eine App für funny Captions

Mit Kendalls Witz und der Hilfe von fleissigen IT-Menschen könnte man eine App programmieren, die passend zum jeweiligen Foto eine lustige Caption ausspuckt.

Denn wer ihr auf Insta folgt, merkt: Manchmal lässt sich Kenny witzige Bildunterschriften einfallen. Unter ein Pic von sich und einer Giraffe schreibt sie "Brothers". Auf einem anderen Post liegt sie im Bikini auf der Wiese. Darunter steht: "all my siblings posting their babies and shit and I’m just like..." (auf Deutsch: "All meine Geschwister posten ihre Babys und ich nur so...")