Auch der König des Nordens von "Game of Thrones", Kit Harington, kann im wahren Leben blaues Blut in seinem Stammbaum vorweisen: Kits Grossmutter väterlicherseits stammt vom englischen König Karl II ab. Harington hat jedoch in mehreren Interviews erwähnt, dass er in eher ärmlichen Verhältnissen aufwuchs – so eine entfernte adelige Verwandtschaft nutzt also leider wenig.