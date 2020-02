Share on Whatsapp

Diese Woche postete Kate Upton ein Pic auf Instagram und Twitter, auf dem sie für die Parkas von Canada Goose wirbt. Schon seit Dezember ist die 27-Jährige eine sogenannte "Goose Person" und Gesicht der Kooperation mit Polar Bears International. Canada Goose spendet einen Teil des Gewinns aus dem Verkauf seiner Jacken an die Non-Profit-Organisation , die sich dem Schutz der Eisbären verschrieben hat.

Das Problematische daran: Für die Pelzkragen ihrer Parkas verwendet Canada Goose das Fell von Kojoten – pro Kapuze muss ungefähr ein Tier dran glauben. Laut der Tierschutzorganisation Peta verwendet der Brand teils brutale Schnappfallen, in denen die Tiere qualvoll verenden. Deshalb wird Canada Goose seit vielen Jahren von Tierschutzgruppen scharf kritisiert. Recherchen von Peta USA sollen ausserdem aufgedeckt haben, dass die Gänse für die Daunenfüllung von Canada-Goose-Jacken lebend gerupft werden.

"Bitte recherchier mal"

Unter dem Posts der Amerikanerin hagelt es deshalb Kritik. Ihre Follower werfen Kate Heuchelei vor. "Bitte recherchier mal. Canada Goose ist kein Brand, der Tiere unterstützt. Sie töten Kojoten bloss wegen ihres Fells", schreibt eine Followerin.

Statt sich zur Kritik zu äussern, hat Kate mittlerweile die Kommentarfunktion auf Insta deaktiviert. Auf Twitter geht der Shitstorm allerdings weiter. User @atrochut stellt die rhetorische Frage: "Ist das nicht dieselbe Firma, die Kojoten wegen ihres Fells tötet?" Und Userin @chloecheeseman fügt hinzu: "Ihr schützt also Eisbären, findets aber voll in Ordnung, andere Tiere für Pelzkrägen zu häuten? Was für ein schreckliches Unternehmen".