Herzogin Kate hat bei ihrem Besuch in einem Familienzentrum in Wales über ihr erstes Jahr mit Baby gesprochen. Offenbar war das schwieriger, als viele dachten.

Bei all den Meghan-Harry-Queen-Schlagzeilen hätte man fast vergessen, dass es noch andere Mitglieder des britischen Königshauses gibt. Herzogin Kate zum Beispiel, die ihren neusten öffentlichen Auftritt nutzte, um über ein Thema zu sprechen, worüber viel zu wenig gesprochen wird: die Einsamkeit von Müttern.

Kate besuchte am Mittwochvormittag das "Ely & Careau Children's Center" in Wales – und erzählte den Mitarbeitenden überraschend offen von der Zeit, als Prinz William in Wales bei der Royal Air Force stationiert und George gerade auf die Welt gekommen war.