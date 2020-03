Share on Whatsapp

Am Mittwoch hat sich die Herzogin von Cambridge in Irland mit einem neuen Hairstyle gezeigt. Wie Kate jetzt ihre Haare trägt, seht ihr weiter unten.

Seit Kate Middleton vor fast einer Dekade Mitglied der britischen Königsfamilie geworden ist, hat sich die heute 38-jährige beautymässig meist von derselben Seite gezeigt: Möglichst natürliches Make-up mit einem Hauch Rouge und einer langen, wavy Haarmähne, die sie jeweils ihrer Hairstylistin Amanda Cook Tucker anvertraut hat. Hierfür ist Kate natürlich nicht zu Amanda in den Salon gegangen, sondern hat sich ihrer Haare jeweils bei einer privaten Session richten lassen.

Ob Prinz Williams Frau für ihren Hairstyle im 60s-Glamour-Look mit Curtain Fringe – also einen Longbob mit Fransen – auch auf die Künste von Amanda Cook Tucker gesetzt hat, ist unbekannt. Eines ist aber klar: Kate sieht mit der neuen (und irgendwie an Alexa Chung erinnernden) Frisur frischer und viel moderner aus. Sie selbst scheint auch ziemlich happy mit ihrem neuen Look zu sein, der sich übrigens ganz unterschiedlich stylen lässt: mal elegant und wavy wie beim Besuch der famosen Guinness-Fabrik ...