Am Mittwoch wurde Herzogin Kate 37 Jahre alt. Das britische Königshaus postete auf Insta ein zauberhaftes Foto – auf dem Kate so alt aussieht, wie sie ist.

Es ist wirklich tragisch: Sobald man online geht, den Fernseher einschaltet oder eine Zeitung aufschlägt, blicken uns diese aufgespritzten, verkrampften Frauengesichter entgegen.

Noch vor ein paar Jahren war mir das egal. Aber mittlerweile, seit meine Freundinnen und ich sichtbar älter werden, kotzt es mich an. Wir brauchen Vorbilder! Frauen, die nicht an ihrer prallen Haut klammern, als wäre es das einzige, was sie haben.

Wie wenig solcher Vorbilder es in der Öffentlichkeit gibt, wurde mir am Mittwoch mal wieder bewusst, als der Kensington Palace zum 37. Geburtstag von Herzogin Kate ein Foto auf Insta postete. Sie lacht so umwerfend, dass ich direkt daran hängen blieb. Und sie hat Falten. Auf der Stirn, an den Augen, zwischen den Augenbrauen.